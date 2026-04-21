Muere Ricardo de Pascual a los 85 años: Interpretó al "Señor Calvillo" de El Chavo del Ocho

21 abr. 2026 - 16:05 hrs.

La tarde de este martes se dio a conocer la lamentable muerte del actor mexicano Ricardo de Pascual, quien alcanzó fama por interpretar al "Señor Calvillo" en "El Chavo del Ocho".

Esta noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México, que a través de redes sociales informó sobre la muerte del actor de 85 años.

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Muere Ricardo de Pascual a los 85 años

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual (@ricardodepascual). Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.", dijo la ANDA.

De momento se desconocen las causas de su muerte. No obstante, a fines de octubre de 2025, el comediante reveló que había sido diagnosticado con una enfermedad crónica.

Asimismo, se reportó a inicios del 2026 que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por su constante consumo de cigarrillos.

Cabe recordar que el personaje del "Señor Calvillo" era un hombre que tenía intenciones de comprar la vecindad, por lo que no fue bien recibido por el Chavo y todos los que vivían en este querido lugar. Junto a Roberto Gómez Bolaños también participó en otros programa como "El Chapulín Colorado" y "Chespirito".

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