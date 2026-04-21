"Sos una persona hermosa": El romántico saludo cumpleañero de Paula Bolatti a Felipe Thompson

21 abr. 2026 - 18:20 hrs.

Este 21 de abril, Felipe Thompson, pareja de Paula Bolatti, cumple años y, por lo mismo, la modelo argentina no dejó pasar la ocasión para festejarlo.

Y es que Bolatti y Thompson dieron a conocer públicamente su relación en junio del año pasado tras una serie de rumores y de pasar unas vacaciones juntos.

Desde aquel momento, tanto la modelo como el exchico reality se convirtieron en una sólida pareja, compartiendo días y noches, vacaciones, trabajos, familia y más. Es por esto que Bolatti quiere que este sea un cumpleaños especial para Felipe.

Paula Bolatti celebra a Felipe Thompson

"Feliz cumpleaños, @felipethompson. ¡Me siento muy afortunada de tenerte en mi vida y de caminar juntos todos los días! Gracias por estar, por acompañarme siempre y por amarme con mis fallas", dijo en un comienzo la presentadora de televisión.

Dicho esto, agregó: "Sos una persona hermosa y estoy feliz de habernos encontrado. Vamos por muchos años más juntos", e incluso aprovechó para dejarle una posdata: "No te hagas el pendejo, que ya ahora estás más cerca de mi edad".

En la publicación, Bolatti realizó un carrusel de fotografías, videos y momentos que ha compartido en el plazo de un año con Thompson, demostrando lo felices que son juntos.

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