"Descubrir Aruba juntas": Angélica Castro y Laura de la Fuente impactan con elegantes looks caribeños

01 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Angélica Castro y Laura de la Fuente recientemente se escaparon por un rato del clima invernal que predomina en Chile para disfrutar de unas cálidas vacaciones en Aruba, una isla que "te envuelve en amor, paz y libertad".

Así la describió la actriz en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos de sus paseos por la playa, la gastronomía local y los elegantes looks que ella y su hija con Cristián de la Fuente llevaron para una salida nocturna.

Elegancia de Angélica Castro y Laura de la Fuente en Aruba

En la foto que publicó, Angélica posó frente al escenario caribeño, ataviada en un vestido lencero largo y de color marrón. La pieza destacó por tener un favorecedor escote en V.

Instagram @angelicacastro_

La artista elevó su elegante propuesta con una cartera de mano tipo sobre en un tono nude, collares dorados y unas sandalias planas a juego.

A su lado, Laura portó un vestido negro de estilo bohemio junto a un kimono playero semitransparente a tono. Esta combinación la complementó con cómodas sandalias negras y una cartera de dénim con asas de bambú.

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