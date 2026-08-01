El tierno registro de Trini y Mateo Neira con atuendos a juego: La verdadera complicidad entre hermanos

01 ag. 2026 - 17:00 hrs.

La complicidad entre hermanos puede manifestarse de distintas maneras. Así lo demostraron Trini y Mateo Neira, quienes enternecieron las redes con fotos que recientemente publicaron en sus historias de Instagram.

En la imagen, los hijos de Pamela Díaz están dentro de un ascensor junto a su querido perrito bull terrier, llamado Jack. Lo sorprendente es que tanto Trini como Mateo usan atuendos a juego.

¿Cómo se vistieron Trini y Mateo Neira?

En el registro, los hermanos lucieron llamativos suéteres manga larga en tonos rosados, con un diseño desvanecido y un estampado frontal en una tonalidad más clara.

Instagram @n.mateoo

Ambos complementaron esta prenda superior con unos clásicos blue jeans, ideales para dar ese toque relajado y urbano. Igualmente, usaron zapatillas deportivas blancas.

Como detalles finales, Trini añadió una elegante cartera de mano en color vino tinto y su característico estilo con cabello ondulado.

Instagram @trini.neira

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