Siguiendo la tradición familiar: Mateo Neira imita a su madre Pamela Díaz y hermana Trini en nuevo desafío

11 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Pamela Díaz rebosa de felicidad luego de que su hijo Mateo Neira, de 18 años, hiciera su debut oficial como modelo profesional en una sesión fotográfica.

Y es que el hijo de Manuel Neira, exfutbolista nacional, inició en este mundo compartiendo las imágenes en su cuenta de Instagram, instancia en la que recibió el apoyo de su hermana, Trini Neira, quien compartió la publicación en redes sociales.

Precisamente, el menor de los Neira Díaz vistió un conjunto de la Sastrería Sartoro, integrado por camisa verde claro, pantalones marrones, chaleco verde olivo y un saco a juego que colgó sobre su hombro. Este look lo complementó con mocasines marrones.

Siguiendo la tradición familiar

Tal como su madre y hermana, quienes ya han posado para distintas cámaras desempeñando trabajo de modelo, ahora es Mateo quien decidió dar el paso al frente para tomar nuevos desafíos.

"Con seguridad frente a las cámaras, disciplina y una marcada proyección, Mateo comienza este desafío acompañado por un equipo especializado en formación y desarrollo de modelos", indicó la sastrería en Instagram sobre este debut.

Con este debut, Mateo espera poder seguir en este mundo e iniciar una carrera que esté de acuerdo a sus intereses.

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