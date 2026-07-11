¿No más "Bad Bunny, baby"? Expareja del cantante logra importante victoria judicial contra él

11 jul. 2026 - 18:50 hrs.

Carliz De La Cruz Hernández logró una importante victoria judicial en contra de su expareja, el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Precisamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que Carliz puede seguir con su demanda por el uso de su voz en la popular frase "Bad Bunny, baby", que se encuentra en varios temas del cantante que actuó en febrero en el Super Bowl.

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"La demandante ha presentado hechos suficientes para ofrecer en su día la prueba que justifique este reclamo. En vista de ello, erraron los foros inferiores al desestimar la causa de acción bajo la Ley de Derechos Morales de Autor”, dice la resolución redactada por la jueza asociada Mildred Pabón, según consignó La Cuarta.

Expareja sigue demanda contra Bad Bunny

En concreto, Carliz presentó ante la justicia que conoció al artista en 2011 cuando ambos trabajaban en un supermercado y mantuvieron una relación hasta 2016, período en el que ella grabó el famoso "Bad Bunny, baby" que fue a petición de él.

De profesión abogada, Carliz presentó la demanda en 2023 reclamando una indemnización de 40 millones de dólares a raíz de la vulneración de sus derechos de imagen y de propiedad intelectual.



Cabe destacar que esta demanda no contemplará el tema "Pa Ti" del 2016, ya que, debido al tiempo transcurrido, esta prescribió. Sin embargo, la causa sigue adelante por "Dos Mil 16", una canción grabada en 2022, así como el uso de su voz en conciertos y presentaciones en vivo.

Carliz fue un poco más allá y mencionó que la exposición pública del caso provocó en ella consecuencias emocionales que requirieron atención psicológica.

De todas formas, esto no significa que ella haya ganado la demanda, sino que puede continuar con los fundamentos expuestos para ser analizada.

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