Víctima de "gastos irresponsables": Kel Calderón confiesa con humor que su caballo la "va a arruinar"

11 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Para Kel Calderón, su caballo Fargo es casi como un hijo. El animal llegó a su vida como un obsequio que recibió de sus padres, Raquel Argandoña y Hernán Calderón, y pronto se adueñó de una buena parte de su corazón.

A pesar de esto, la influencer reveló en sus historias de Instagram que ser "madre" del equino se le escapa de las manos y que, de un modo u otro, este comenzó a dejarla "en la ruina".

¿Por qué Kel Calderón está "en la ruina"?

"Estoy como cuando las personas muestran las fotos de sus hijos, como: ‘hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ver la foto de mi hijo?’. Yo estoy igual con Fargo", relató. Reconoció, además, que habla tanto de él que a veces siente que aburre a la gente a su alrededor.

Instagram @k3lcalderon

El verdadero dilema, según Kel, es que no puede resistirse a mimarlo con compras compulsivas. "Me ha dejado en la ruina. Ayer conseguí una tienda nueva de cosas de equitación y yo creo que voy a hacer un haul", dijo con emoción.

Para cerrar, prometió mostrar sus adquisiciones y pidió que no la juzguen. "Voy a bloquear a mi mamá y a mi papá para que no vean estos gastos irresponsables", concluyó entre risas.

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