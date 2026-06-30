Kel Calderón cuenta su historia con el caballo que le obsequiaron sus padres: "Pensé que lo había perdido"

30 jun. 2026 - 11:20 hrs.

La semana pasada Raquel Argandoña y Hernán Calderón sorprendieron a su hija Kel Calderón con un obsequio que la emocionó hasta las lágrimas, el caballo de salto Fargo.

La elección de la presentadora y el abogado no fue al azar, ya la influencer tenía una historia con el ejemplar que ella misma contó en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

La historia del caballo de Kel Calderón

Kel Calderón explicó lo difícil que es encontrar al caballo indicado, más allá del alto valor que tienen. "Probé muchos antes, y tenía que dejar de encariñarme con ellos porque sabía que no se iban a quedar conmigo. Me quería morir cuando los debía dejar", relató.

"Pero hace un par de meses conocí a Fargo y me encantó, se volvió mi favorito. Trinidad Soffia, quien lo entrenaba, lo montaba, entonces lo iba a ver saltar a las competencias y de repente me dejaban dar una vueltita en él", agregó.

Instagram @k3lcalderon

Días atrás, Kel fue al club de equitación y preguntó por Fargo, pero le dijeron que había otra persona interesada en él y que debía esperar el desenlace. "Así que pensé que lo había perdido, pero era una mentira, jajajá. Mis papás ya se habían puesto de acuerdo y le estaban haciendo los exámenes médicos para su compra", explicó

El día que le dieron la sorpresa, la visitaron su pololo, Renzo Tissinetti, su madrina, Nancy Huenupe y por supuesto, sus padres.

"Me pasaron un sobre con la carta, imágenes y su pasaporte. Vi su foto y fue una impresión tan grande, no recuerdo haber llorado así de felicidad antes, como cabra chica, sentí que me iba a explotar el corazón. Fue un momento que me desbordó, fue muy bonita la sorpresa. Es un día que recordaré hasta que me muera", expresó.

La abogada describe con cariño a Fargo y dice que con él, "se ganó la lotería". El caballo "tiene cinco años, es demasiado cariñoso, es gigante y a la vez un niño. Tiene un temperamento exquisito, súper obediente, le gusta mucho saltar. Está muy sano", expuso.

Y para la creadora de contenido otro detalle tiene "un sabor especial": sus padres, que llevan más de 20 años separados, se juntaron para preparar esta sorpesa. "Que si bien hemos tenido hartas diferencias, el amor que nos tenemos como familia es muy grande", dijo.

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