Nelson Mauri revela el problema de salud que lo obligó a cancelar sus compromisos: "No se lo doy a nadie"

29 jun. 2026 - 12:30 hrs.

Nelson Mauri reveló en sus historias de Instagram la enfermedad que lo llevó a urgencias el jueves, cuando publicó unas imágenes suyas mientras recibía tratamiento en un centro de salud.

Al día siguiente afirmó sentirse mejor luego de sufrir fuertes dolores abdominales y prometió asistir a un evento del orgullo gay el fin de semana. Sin embargo, el bailarín tuvo una recaída y no pudo cumplir con el compromiso.

El diagnóstico de Nelson Mauri

"Quiero dirigirme a todas las personas que asistieron y esperaban verme en la @fiestasella en este Gay Pride. Lamentablemente, por motivos completamente ajenos a mi voluntad, no pude presentarme en el evento como estaba programado", expresó Nelson Mauri en un comunicado.

Instagram @nelson.mauriofficial

Horas más tarde compartió otra historia donde reveló los motivos de su ausencia en el desfile. "¡La verdad que cálculos en la vesícula no se los doy a nadie! Gracias a Dios estoy mejor, pensé el otro día que se pasarían pero volvió", expuso.

"Estuve desde el jueves, yo la verdad no fumo, tampoco bebo tanto, pero sí la comida. Ahora toca comer sanito. De verdad fue súper triste no poder responder al evento", lamentó.

Según la prestigiosa Clínica Mayo, estos cálculos son residuos endurecidos de fluído digestivo que se alojan en la vesícula. Cuando bloquean algún conducto producen fuertes dolores abdominales, náuseas y vómitos. Se alivia con tratamiento para disolver los depósitos y en algunos casos requieren cirugía.

Instagram @nelson.mauriofficial

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