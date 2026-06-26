Nelson Mauri reaparece tras preocupantes fotos en el hospital: "De verdad, me dolía mucho"

26 jun. 2026 - 12:35 hrs.

Nelson Mauri preocupó a sus seguidores de Instagram al publicar algunas imágenes desde la sala de urgencias de un hospital, donde se le vio recibir tratamiento intravenoso. "Pinchazo número 10", escribió la noche del jueves sobre una fotografía de la vía en el dorso de su mano.

"Gracias a Dios estoy bien", expresó junto a otra imagen suya, recostado en una camilla. Aunque en el momento no detalló qué le pasó, esta mañana el bailarín tranquilizó a sus fans al reaparecer con mejor semblante en un video, esta vez desde su casa.

¿Por qué Nelson Mauri estuvo en el hospital?

"Buen día, aquí reportándome. Pues me pasé todo el día en la urgencia ayer. De verdad, no sé qué me comí, me cayó muy mal para la guatita, me sentía pésimo", empezó a explicar.

Instagram @nelson.mauriofficial

"De verdad, muchas, muchas gracias a la gente, al personal de la urgencia, se portaron súper bien conmigo. De verdad, me dolía mucho", continuó.

Finalmente, aseguró sentirse recuperado: "Pero ya, estamos ready. Porque mañana hay Gay Pride en Concepción. Así que voy con toda mi energía, a hacerlo todo como siempre. Así que eso. Estamos bien. ¡Feliz viernes!".

Instagram @nelson.mauriofficial

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