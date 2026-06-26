Universidad Católica vs Universidad de Concepción: Mira en VIVO este partido de la liga femenina por Mega 2

26 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Megamedia sigue impulsando el deporte nacional y fortalece su apuesta por el fútbol femenino, llevando la Liga Femenina a la televisión abierta a través de Mega y Mega 2, para que miles de personas en todo Chile disfruten de la emoción del campeonato.

Este fin de semana, la pasión vuelve a la cancha con un imperdible duelo que reunirá a los hinchas frente a la pantalla. Un partido lleno de intensidad, talento y emoción, donde cada jugada contará y el apoyo de la afición se hará sentir desde cada hogar.

El encuentro que transmitirá Megamedia enfrentará a Universidad Católica y Universidad de Concepción Femenino, en un duelo con realidades muy distintas.

Las cruzadas llegan como escoltas del campeonato, ubicándose en el segundo lugar de la tabla y a solo cuatro puntos del líder, Colo Colo. En tanto, Universidad de Concepción marcha en la novena posición y buscará sumar puntos clave para alejarse de la parte baja de la clasificación.

¿Cómo ver Universidad Católica vs Universidad de Concepción por Mega 2?

Este sábado 27 de junio se disputará el encuentro entre Universidad Católica vs Universidad de Concepción, que será transmitido en vivo a partir de las 16:30 horas por Mega 2. El partido también se podrá seguir a través de la señal en vivo de Mega.cl.

La transmisión contará con el relato de Mauricio Castillo y los comentarios de Camila Romero, quienes llevarán todos los detalles de este atractivo compromiso del fútbol femenino nacional.

¡No te pierdas toda la emoción de la Liga Femenina por Mega 2!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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