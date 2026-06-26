"¿Cuándo anuncias el casamiento?": Así responde Ignacia Antonia a la directa pregunta de un seguidor

26 jun. 2026 - 15:30 hrs.

Ignacia Antonia y su pololo Ak4:20 están a punto de cumplir dos años de relación. La influencer y el intérprete de música urbana viven juntos con su hija Amelia, nacida el pasado mes de diciembre.

Al verlos consolidados como una joven familia algunos de sus seguidores se preguntan si acaso planean casarse, algo a lo que la tiktoker respondió en Instagram.

La respuesta de Ignacia Antonia sobre sus planes de casarse

Ignacia Hernández acostumbra compartir en sus historias sus intercambios de preguntas y respuestas con sus fans. En esta ocasión uno de ellos la interrogó directamente sobre sus posibles planes de matrimonio.

"¿Cuándo anuncias el casamiento?", escribió el internauta, a quien la influencer respondió con pocas pero significativas palabras.

"Cuando me pidan", expresó junto a una imagen de su mano con los dedos extendidos, para dejar en evidencia la ausencia de un anillo de compromiso.

Instagram @ignaciaa_antonia

A inicios de junio Ignacia y Bastián D'amonte -nombre real de su pololo- estuvieron de viaje junto a su bebé y a los padres de la creadora de contenido en República Dominicana.

Allí, el cantante sorprendió a su pareja con un romántico mensaje en la cama del hotel, al celebrarse un año y 11 meses de su pololeo. Sin embargo, hasta ahora ella no ha publicado ninguna señal sobre propuestas matrimoniales.

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