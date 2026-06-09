"Nuestra pequeña familia": Ignacia Antonia recrea tierna fotografía con su hija Amelia antes de dar a luz

09 jun. 2026 - 18:40 hrs.

En diciembre del año pasado, Ignacia Antonia cumplió uno de los sueños de su vida y se convirtió en madre tras dar a luz a Amelia Ignacia, quien surgió fruto de su relación con el cantante urbano AK4:20.

Precisamente, en los primeros meses de gestación, Ignacia se fue de viaje a Bayahibe, una ciudad turística en la costa de República Dominicana, y se tomó una fotografía con su incipiente pancita y AK4:20 besándola.

Por lo mismo, tras dar a luz y pasados unos meses, la joven influencer tomó sus maletas y viajó una vez al mismo lugar para recrear esta fotografía, pero esta vez con Amelia Ignacia en sus brazos.

Ignacia Antonia recrea foto antes de dar a luz

"2025 tenía un porotito creciendo dentro de mi", escribió en un comienzo, y luego agregó "2026 mi Amelia ya tiene más piernas que yo jaja".

En la misma publicación, primero está puesta la fotografía del 2025, para luego subir la que se tomó en este viaje a República Dominicana, siendo esta una hermosa comparación que fue halagada por sus seguidores.

"Nuestra pequeña familia", comentó Ignacia Antonia, en una publicación que fue ampliamente difundida en redes sociales, instancia en la que la joven se llenó de amor.

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