"Sé cómo es de cruel este mundo": La respuesta de Ignacia Antonia a críticas por ocultar el rostro de su bebé

27 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Desde el nacimiento de su hija Amelia en diciembre, Ignacia Antonia dejó claro que no mostraría el rostro de la bebita con el fin de resguardar su seguridad y privacidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo algunos seguidores siguen dejando comentarios críticos sobre esta decisión. La influencer volvió a referirse al tema cuando un internauta la llamó "misteriosa" por mantener en secreto las facciones de la niña.

La respuesta de Ignacia Antonia a críticas

Ignacia Hernández incluye a su pareja, el cantante Ak4:20, y a su bebé en el contenido con el que día a día mantiene actualizados a sus seguidores sobre su vida. Sin embargo, siempre censura la carita de la niña con una figura de corazón.

Instagram @ignaciaa_antonia

Así lo hizo en una reciente historia, una postal de su hija en su coche, lista para salir de paseo. Tras publicar la imagen subió un mensaje escrito en respuesta al cuestionamiento de un usuario, quien expresó: "¿Por qué tanto misterio con la cara de Amelia?"

"¡No es misterio! Solo es protección a la privacidad de mi hija y a mi salud mental. Estoy preparada para lidiar con cualquier cosa que me puedan decir a mí, pero no creo poder tolerar que le digan algo a ella", explicó la la tiktoker.

"Sé cómo es de cruel este mundo, y el que sea una bebé no va a detener a gente envidiosa y llena de maldad de hacer comentarios mal intencionados", concluyó su mensaje.

Instagram @ignaciaa_antonia

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