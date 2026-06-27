"Es súper complejo": Así se grabó la intensa pelea entre Matilde y Josefa en Reunión de Superados

27 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Durante esta semana, Reunión de Superados mostró una de las escenas más impactantes de la teleserie, cuando Matilde (Ignacia Baeza) enfrentó duramente a Josefa (Luz Valdivieso), a quien responsabiliza por la muerte de Coke (Diego Muñoz).

Convencida de que la psicóloga destruyó su matrimonio y fue la causante de la tragedia, la abogada no dudó en amenazarla con arruinar su carrera profesional, protagonizando un intenso cara a cara que dejó graves consecuencias para ambas.

Todo sobre Reunión de Superados

El backstage

El equipo digital de Mega estuvo presente durante la grabación de esta escena y conversó con las actrices Luz Valdivieso e Ignacia Baeza, quienes profundizaron en el complejo momento que atraviesan sus personajes.

Reunión de Superados / Mega

"Es súper complejo para ella, porque por un lado está súper triste, se siente culpable, pero por otro lado también está feliz porque ocurrió un milagro, que es lo que más ha esperado en toda su vida. Tampoco le puede contar a nadie, no le quiere contar a Matilde, no le quiere hacer más daño. Pero, por otro lado, ¿cómo va a dejar a su hijo sin sus hermanos?", explicó Luz Valdivieso sobre el delicado presente de Josefa.

Por su parte, Ignacia Baeza se refirió a la intensidad de la escena y al estado emocional de Matilde tras la muerte de Coke. "Intensa la escena. Lo que pasa es que Matilde está dolida, está triste y yo creo que tiene una mezcla de emociones que no se puede guardar. Ver a Josefa para ella es ver a la detonante del fin de su vida", comentó.

Finalmente, Luz Valdivieso adelantó que los próximos capítulos seguirán profundizando en la historia de Josefa y en el difícil camino que deberá enfrentar.

"Vamos a conocer este lado de Josefa que es súper sola. Es una mujer que no tiene a nadie. No sabemos qué va a pasar", concluyó.

Todo sobre Reunión de Superados