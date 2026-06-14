Flores y lentejuelas: Así se luce Ignacia Antonia en las paradisíacas playas de república Dominicana

14 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Ignacia Antonia está por cumplir dos años de relación con el cantante urbano AK4:20, con quien ya empezó a celebrar el aniversario con un viaje a República Dominicana.

La pareja disfruta de las paradisíacas playas de La Romana en compañía de su familia y de su hija Amelia, como se aprecia en sus redes sociales.

Outfits de Ignacia Antonia en República Dominicana

En los registros de Ignacia Hernández en Instagram se puede ver a la joven madre e influencer pasear junto al mar sobre las blancas arenas, con algunos outfits que ganaron los elogios de sus fans.

Uno de los más destacados está compuesto por un bikini blanco texturizado con detalles negros y una holgada blusa blanca, estampada con un lirio en rosa y naranja. La tiktoker completó el look con lentes de sol, un collar de perlas y aros plateados.

Instagram @flavianaseeling

En una publicación más reciente, Ignacia luce glamurosa al elegir un vestido midi semitransparente cubierto de lentejuelas doradas.

Debajo llevaba un traje de baño de dos piezas en color crema, a juego con su delicado reloj con esfera en color rosa.

Instagram @ignaciaa_antonia

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