"Pensé que estaba embarazada": Registro de Ignacia Antonia en República Dominicana genera confusión entre fans

13 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Ignacia Antonia y su pololo, el cantante urbano AK4:20, emprendieron un viaje para relajarse y disfrutar de las cálidas playas de República Dominicana, en compañía de su hija Amelia y los padres de la influencer.

En esta escapada, la tiktoker no pierde la oportunidad de inmortalizar y compartir cada experiencia en su Instagram. Sin embargo, uno de sus registros confundió a sus fans, por la pose que ella y su pareja mostraron.

La confusa foto de Ignacia Antonia

Justo frente al atardecer caribeño, los padres de la pequeña Amelia se tomaron una foto en la que Ignacia está de pie, mientras AK4:20 se arrodilla frente a ella y deposita un tierno beso sobre su abdomen.

Instagram @ignaciaa_antonia

"En 2025, tenía un porotito creciendo dentro de mí. En 2026, mi Amelia ya tiene más piernas que yo", añadió Ignacia Antonia en la descripción de su post, uno por el que sus seguidores creyeron que estaba esperando guagua otra vez.

"Vi la foto y ya estaba planeando un shoot para anunciar al baby #2", comentó un usuario. Otros dejaron mensajes similares, como: "Pensé que estaba embarazada", "Omg pensé que venía el segundo", "Igual, le vendría bien un compañerito o compañerita a la pequeña", entre otros.

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