La romántica sorpresa de AK4:20 a Ignacia Antonia en República Dominicana para celebrar nuevo aniversario

12 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Falta poco para cumplirse dos años desde que Ignacia Antonia y AK4:20 comenzaran su relación, un tiempo en el que la influencer y el cantante urbano se han consolidado como familia.

Hoy están de viaje en República Dominicana, donde escapan del frío otoñal en compañía de su hija Amelia y los abuelos maternos de la bebita. En ese escenario, el artista preparó un romántico detalle para celebrar un mes más de romance.

El detalle de Ak4:20 para Ignacia Antonia

Ignacia Antonia Hernández y Bastián D'amonte Henríquez -nombre real de Ak4:20- están disfrutando en familia del sol y las playas del Caribe en La Romana, provincia domincana famosa por sus balnearios y resorts de lujo.

Instagram @ak4.20

Y fue en la habitación donde se hospedan que el intérprete musical le dejó una sorpresa a su polola, a quien esperó recostado en una amplia cama con sábanas blancas, sobre la que diseñó un mensaje para ella.

En el centro se ve una toalla blanca doblada en forma de corazón, con la palabra "love" (amor) en el centro, formada con hojas y pétalos.

También se aprecia la frase "Feliz aniversario" y un ramo de rosas rojas a un lado. "Un año y 11 meses", escribió la tiktoker sobre la postal que compartió en sus historias de Instagram.

Este quizá sea solo un adelanto para el regalo que seguramente prepara el artista para celebrar su segundo aniversario dentro de un mes.

Instagram @ignaciaa_antonia

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