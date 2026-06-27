El inesperado "trato" de Valentina Roth con su esposo para definir el nombre de su tercer hijo

27 jun. 2026 - 12:05 hrs.

Valentina Roth y su esposo Miguel de la Fuente no terminan de ponerse de acuerdo respecto a cómo llamarán a su tercer hijo. Sin embargo, al parecer la influencer encontró una manera de solucionarlo.

"Cachen que ya parece que no sé si se va a llamar Benjamín, porque Miguel está atravesado con el nombre", comentó en una historia de Instagram, donde reveló la propuesta que le hizo al odontólogo.

La indecisión del nombre del hijo de Valentina Roth

Vale Roth mencionó en su video algunas de las opciones que le ha sugerido a su marido sin lograr convencerlo. "Me tiro nombres así: Diego, Andrés, Martín, Felipe... Francisco es bonito. Francisco de la Fuente, Martín de la Fuente, Felipe de la Fuente", detalló inicialmente.

Instagram @valeroth28

"Yo le dije, mira, si quieres, elige el nombre pero yo elijo a los padrinos. Porque ¿saben qué? Lo que pasa es que me dijo que quería un amigo suyo de padrino, pero lo que pienso es que los padrinos tienen que ser familiares".

Seguidamente la bailarina expuso sus razones para querer escoger a un pariente. "Entonces yo elijo a los padrinos, parece, y él el nombre, porque miren, tiene que ser un familiar. Porque yo tuve un padrino que nunca lo vi, tuve una madrina que nunca la vi, que la eligió mi papá, mi papá eligió a los dos", argumentó.

Finalmente, comentó que no desea para sus hijos unos padrinos ausentes. "Yo no quiero que eso pase. Imagínense que pase cualquier cosa y el amigo de Miguel... Y yo como que no, no, po", concluyó.

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