"Esto es lo último": Vale Roth y Miguel de la Fuente toman drástica en medio de tercer embarazo

24 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Valentina Roth y Miguel de la Fuente tomaron una drástica decisión como familia en medio de la espera de su tercer hijo.

Recordemos que a mediados de mayo la exgimnasta reveló públicamente su tercer embarazo, generando impacto inmediato en redes sociales.

Desde entonces, la influencer ha compartido su parte de su proceso, entre ello, la revelación de género.

La drástica decisión de Vale Roth

En medio de esta etapa familiar, Vale Roth sorprendió al revelar que tomaron una drástica decisión con Miguel: no tener más bebés.

Instagram @valeroth28

"Esto es lo último", afirmó la influencer en su cuenta de Instagram, indicando que su bebé que viene en camino es el último.

Contó que la decisión no tiene vuelta atrás; por lo mismo es que Miguel se someterá a una vasectomía.

"Se va a hacer la vasectomía ya. Yo no me voy a hacer nada porque lo encuentro realmente injusto", lanzó.

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