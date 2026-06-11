"Qué chochera más grande": Vale Roth rompe el silencio y expresa su felicidad por estar embarazada de un niño

11 jun. 2026 - 17:20 hrs.

A principios de semana, Vale Roth se enteró de que sería madre por tercera vez, pero esta vez de un niño, a diferencia de sus dos hijas mayores, Antonia y Martina.

Todo fue felicidad en dicho instante, pero Valentina cambió de foco de inmediato, ya que al día siguiente era el cumpleaños de Antonia, por lo que se enfocó en celebrar a su primogénita.

Luego, no se refirió publicamente al anuncio del género de su bebé, lo que fue notado por sus seguidoras, quienes la presionaron para hablar sobre esta nueva etapa de vida.

Vale Roth habla de su próximo bebé

"Oigan, me dicen hue... no hay (sic) dicho nada de... de qué sientes, de que es niño y todo, perdón, pero es que estuve con el cumpleaños de mi niña y después como que... el lunes supe y cuando llego a casa apago el teléfono porque si comienzo a ver todo lo que suben no podría quedarme dormida", contó.

Enseguida subió otra historia donde remarcó lo feliz que estaba por este nuevo paso en su vida y que por fin sea un niño quien llega a su familia.

"Estoy feliz po' cómo voy a estar, qué chochera más grande, oy un niñito...", expresó, demostrando lo contesta que está.

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