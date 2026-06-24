"Felices por el mundo": Gala Caldirola y Luis Jiménez encantan con postales familiares de ensueño

24 jun. 2026 - 09:59 hrs.

Gala Caldirola y Luis Jiménez están disfrutando al máximo sus idílicas vacaciones en España. Es un viaje cargado de romance y también de amor de familia, como lo han compartido ellos mismos.

Una semana atrás la pareja celebró el cumpleaños del exdeportista en la ciudad natal de la influecer, Altea, junto a sus respectivos hijos, Luz Elif y Jesús.

Días después navegaron en el Mediterráneo con los niños y con los padres y el hermano de la modelo española. Ahora dejan impactados a sus seguidores con unas imágenes paradisiacas.

Las soñadas porstales familiares de Gala Caldirola y Luis Jiménez

Gala Caldirola publicó un carrusel de fotografías de su paseo junto a su hija, su padre, Luis Jiménez y el pequeño Jesús, a una cascada de ensueño cuyo nombre y locación no mencionó. "Felices por el mundo", fue lo único que escribió en su post.

Los seguidores de la ex chica reality quedaron impactados por el espectacular paisaje y algunos de ellos, incluso, dijeron reconocer el lugar.

Instagram @galadrielcaldirola

"¡Qué impresionante!"; "Qué hermoso lugar"; "¡Qué bello paisaje!", expresaron algunos internautas, muchos de los cuales insistieron en preguntar dónde tomaron las fotos.

Según varios seguidores de Gala, se trata de las Fuentes de Algar, una maravilla natural ubicada en Alicante, la misma provincia de Altea.

Más allá de maravillarse por el paisaje, otros fans felicitaron a la pareja pos su romance y por incluir a la familia en sus paseos.

"Me encantan juntos, les deseo lo mejor"; "Irradian felicidad"; "Están formando una linda familia"; "Me encanta que lleven a sus niños", expresaron.

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