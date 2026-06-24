Steffi Méndez se sincera sobre el final de su antigua relación: "Es oscuro, es feo sanar"

24 jun. 2026 - 11:29 hrs.

En marzo de 2025 Steffi Méndez confirmó su quiebre con el cantante sueco Dante Lindhe, padre de su hijo Gio. Más de un año después, se sincera sobre la dura etapa que atravesó luego de la separación.

La influencer y su hermano Leo Méndez Jr. participaron desde Suecia en el cuarto episodio del pódcast que conduce su padre DJ Méndez en Chile, "La Weona Tonta", donde salió a colación el tema.

La confesión de Steffi Méndez sobre su maternidad

Durante el capítulo Steffi Méndez recalcó que desde el año pasado es madre soltera, lo que llevó a su padre a preguntarle sobre sus aspiraciones antes de la experiencia con Lindhe. "¿Tu esperaste esto de ser mamá, soñaste con la familia feliz por el resto de tu vida?", dijo.

"Para mí fue una sorpresa la llegada de Gio, Gio no fue planeado en ese entonces. Me costó dos o tres semanas aterrizar y aceptar que me tocaba ser mamá", contestó Steffi, antes de comentar que, al venir de una familia grande, nunca sintió la necesidad de tener niños.

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"Para hacer una confesión, mis primeros hijos fueron mis hermanos", agregó. Sin embargo, dejó claro que todo cambió al convertirse en madre. "Estoy full enamorada de mi hijo. Creo que nunca he experimentado un amor como el que estoy viviendo hoy", aseguró.

Su experiencia tras el quiebre con Dante Lindhe

Por otra parte, Steffi Méndez dijo que duda volverse a enamorar, más aún después de lo mal que la pasó al terminar su relación con el artista sueco, una etapa que logró superar al saber que tenía que estar bien para su hijo.

"Cuando pasó todo, el quiebre y todo, fue súper raro porque sentí que estaba repitiendo patrones. Me vi reflejada en mi mamá", comentó. "Me acordé de ti, cuando tú también te fuiste e hiciste familia por otro lado", le dijo a DJ Méndez.

Luego se sinceró sobre su difícil proceso de sanación. "Quizás fue en corto tiempo y a otras mamás les ha costado más tiempo ‘sanar’. Sanar no es bonito, no es ir a yoga, no es meditar, no es ir a tomar un paseo y tomar aire fresco, porque estás sintiendo que estás colapsando", expresó.

"Sanar es llorar mil noches por semanas, es no comer por días, es maternar con el corazón roto (...) Sanar es horrible. (...) Es oscuro, es feo sanar. No es fácil llegar a lo que yo siento hoy", insistió.



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