"No me deja hacer nada": Steffi Méndez vive divertido momento con su hijo Gio mientras grababa publicidad

29 may. 2026 - 10:30 hrs.

Steffi Méndez compartió un tierno momento madre e hijo que vivió Gio, su pequeño retoño que el pasado 2 de mayo cumplió 2 años de edad.

La influencer intentaba realizar un auspicio para un casino online, pero apenas comenzó con el video, tuvo un inesperado invitado que la interrumpió y le sacó una sonrisa.

"Vengo a invitarlos para que usen mi código...", dijo, cuando Gio hizo algunos sonidos que le impidieron continuar con la mención patrocinada.

Instagram de @steffimendez

Intentó proseguir con un "les voy a regalar cinco luquitas...", pero nuevamente el niño hizo de las suyas y se coló en la imagen con una carcajada.

Steffi Méndez se rindió y finalmente se dedicó a hacerle cosquillas, en una muestra de la complicidad que tiene con el bebé, fruto de su relación con el músico Dante Lindhe.

"No me deja hacer nada", escribió la hija de DJ Méndez con humor sobre este adorable contratiempo.

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