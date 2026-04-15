"Voy a ser súper sincera": Steffi Méndez revela si el padre de su hijo estará presente en su cumpleaños

15 abr. 2026 - 09:30 hrs.

El próximo 2 de mayo, el pequeño hijo de Steffi Méndez, Gio, cumplirá dos años de edad y la influencer ya comenzó sus preparativos para la celebración.

La fiesta de cumpleaños ha levantado dudas en los seguidores de la hija de DJ Méndez, en especial por la posible presencia de Dante Lindhe, padre del niño.

Luego del quiebre, que incluye rumores de infidelidad, la chilena y el cantante sueco entraron en un complejo proceso legal para ver todo lo relacionado al pequeño.

Instagram @steffi.mendezz

La aclaración de Steffi Méndez

En ese crispado escenario entre ambos, la posibilidad de que Lindhe estuviese presente en la celebración era una verdadera duda. Por lo mismo, una usuaria en Instagram aprovechó la dinámica de preguntas de Steffi para consultarle.

"¿La celebración incluye al padre de Gio? ¿O él se lo celebra por separado? Solo de copuchenta", escribió.

Steffi no esquivó la pregunta y decidió contestar con sinceridad, algo que sorprendió en redes.

"Voy a ser super sincera y, obviamente, la invitación se hizo, pero no me inflaron", señaló de partida.

"Y de hecho algunos de mi familia no comparten que yo lo haya invitado porque ellos piensan que, como ha sido todo, lo dan vuelta", agregó.

Steffi dijo que la lógica de su familia es que si Dante realizara una celebración, ella no sería una de las invitadas. Sin embargo, decidió desmarcarse de aquel pensamiento sobreponiendo el bien de Gio.

"Es el cumpleaños de mi hijo, no mío, y quiero hacer todas las cosas bien porque lo he hecho bien hasta el momento", indicó, agregando que le complicaría en un futuro explicarle a su pequeño la evenutual ausencia de su padre.

Instagram @steffi.mendezz

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