Steffi Méndez enfrenta compleja situación por custodia de su hijo: "Está esperando que yo la ca..."

01 feb. 2026 - 14:30 hrs.

El drama familiar y judicial de Steffi Méndez y Dante Lindhe parece estar lejos de terminar, ya que la hija de DJ Méndez reveló que enfrenta una demanda por la custodia de Gio, su hijo con el músico sueco.

Y es que desde su polémica separación, ambos han tratado de compartir la custodia, sin embargo, las declaraciones a través de redes sociales han sido constantes e incluso Leo Méndez Jr. se ha sumado a las peleas.

Fue así como a través de un live de Steffi, la joven reveló que Dante interpuso una demanda por la custodia de su hijo, siendo uno de los argumentos que ella estaba incitando el odio contra él en redes sociales.

Steffi Méndez sufre demanda por custodia

"Cuando somos hartas personas acá en los en vivos, siempre me da la sensación de que hay una persona en particular que está sapeando y esperando a que yo hable tonteras o incite al odio", se puede escuchar que dice Steffi en el comienzo del live.

Dicho esto, agrega que "uno de los grandes detalles de esta demanda es que yo le he hecho cagar su vida, que yo he incentivado al odio, siendo que yo nunca he incentivado al odio. Está esperando que yo la cague y yo no soy h... porque, por suerte, me crio mi papá, uno de los hombres más sabios e inteligentes que conozco".

Enseguida, afirmó que ella no tiene intenciones de separar a su hijo de Dante, ya que Gio ama a su padre y se llevan muy bien. No obstante, hay personas que no la dejan seguir adelante con su vida.

"Si yo pudiera explicar realmente cómo son las cosas, lo que yo menos quiero es alejar a mi hijo de su padre, jamás. Yo no quiero eso", cerró Steffi.

