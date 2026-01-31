Trini Neira y su hermanita Pascuala se visten de rosa y encantan a sus seguidores: "¡Son igualitas!"

31 en. 2026 - 09:00 hrs.

Las dos hijas de Pamela Díaz cautivaron a sus seguidores con una imagen en la que visten atuendos similares y demuestran la conexión y similitud entre ambas.

Trini Neira no es la única "influencer" de la familia. Su hermanita Pascuala tiene su propia cuenta de Instagram, manejada por su mamá. Allí comparte fotos y videos creativos de sus paseos, sus looks y sus momentos en familia, como la selfie en dúo que capturó su hermana mayor.

La foto de Trini Neira y su hermana Pascuala

Las dos hijas de la "Fiera" captaron un lindo momento para el recuerdo, una imagen de ambas frente al tocador, vestidas a juego.

Las hermanas vistieron outfits casuales, protagonizados por poleras del mismo tono rosa pálido. Trini llevó una con estilo crop, sin mangas y con el abdomen parcialmente descubierto. Pascuala lució un modelo con mangas cortas, con un nudo a un lado de la cintura.

Ambas completaron sus looks con jeans de color azul oscuro, en un ambiente adornado por flores artificiales, algunas de la misma paleta de colores de sus atuendos.

La publicación sumó miles de likes y mensajes con buenos deseos para las hijas de Pame Díaz, así como comentarios sobre la semejanza entre ambas.

"Bellas las dos, y se parecen mucho"; "¡Son igualitas! Cariños y bendiciones"; "¡Qué bellezas son las dos! Orgullosa esa madre"; "Bellas las princesas"; "Hermosas las hermanitas, igual que su madre"; escribieron en el post.

