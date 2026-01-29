Laura de la Fuente se llena de elogios por sus fotos playeras en bikini azul eléctrico: "Demasiado linda"

29 en. 2026 - 17:00 hrs.

Los primeros días del año son ideales para disfrutar de la playa, tal y como lo viene haciendo Laura de la Fuente desde que inició enero.

Un par de semanas atrás se la vio de paseo en el mar junto a su madre, Angélica Castro. Ahora la también hija del actor Cristián de la Fuente posa en solitario en un día de playa, con un bikini azul eléctrico que le ha traído montones de elogios.

Los elogios para Laura de la Fuente por sus fotos playeras

Laura publicó en su feed de Instagram un carrusel con varias fotografías suyas, donde aparece tomando el sol sobre la arena. La estudiante universitaria y jugadora de fútbol lleva puesto un bikini de dos piezas en color azul rey intenso, confeccionado en tejido acanalado o ribbed, lo que le da un toque deportivo y contemporáneo.

Instagram @laudelafuentec

El top es de corte clásico triangular y tirantes finos, mientras la parte inferior es de corte bajo, con lazos laterales. La joven de 21 años completó el look con grandes lentes de sol tipo máscara, de montura negra minimalista, y con un collar de cuentas pequeñas en tonos tierra.

Laura le hizo juego a su bikini con la toalla sobre la que reposaba, también de color azul, al igual que el corazón que puso como única descripción del post.

"Linda"; "¡Hermosa, Lau!"; "Las pequitas tan características tuyas"; "Eres un amor"; "¡Demasiado linda!"; se lee entre los comentarios de sus seguidores, quienes también dejaron emojis de aplausos y corazones.

