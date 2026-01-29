"Una mujer admirable": Las disculpas de Álvaro Ballero a su exesposa por exponer su vida privada

29 en. 2026 - 15:50 hrs.

Álvaro Ballero lanzó una disculpa pública para su exesposa, Ludmila Ksenofontova, donde admite que fue imprudente de su parte ventilar que la patinadora rusa tiene un nuevo romance.

Todo empezó después de que se difundiera una imagen del exchico reality en compañía de una presunta polola, lo que generó críticas en su contra en redes sociales.

Lo internautas lo señalaron por "olvidar" a la madre de sus hijos solo unos meses después del quiebre, pese a haber dicho que no estaba preparado para otra relación.

"Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho", comentó en su defensa en ese momento, unas palabras que desataron comentarios negativos hacia Ksenofontova en su Instagram.

Las disculpas de Álvaro Ballero para su exesposa

Ludmila aclaró que en su matrimonio no hubo infidelidad y que ahora ambos son libres de tener parejas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. También lamentó que circulara en medios y redes sociales información sobre su vida privada sin su consentimiento.

Instagram @ludaksenofontova

En reacción, Álvaro Ballero compartió un texto en sus historias de Instagram para reconocer que perjudicó a su expareja con sus palabras. "Aún a los 43 años uno puede cometer errores, y dañar sin querer a las personas más importantes a tu alrededor", dijo.

"Ya extendí mis disculpas a la madre de mis hijos por exponerla aquí, lo que menos esperaba era la ola de reacciones negativas y malos comentarios que gratuitamente nos han afectado como familia", continuó.

Luego elogió a la patinadora: "Ludmila sigue siendo una mamá increíble, y una mujer admirable por donde se le mire". Por último, prometió proteger a los suyos. "Independientemente a que estemos separados, seguimos siendo una familia consolidada", concluyó.

Instagram @balleroa

