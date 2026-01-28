"Ándate pa' Rusia...": Ludmila Ksenofontova expone insultos que ha recibido tras quiebre con Álvaro Ballero

28 en. 2026 - 12:40 hrs.

La separación entre Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero está siendo más polémica de lo que se pensaba, ya que el exchico reality ha expuesto en distintas ocasiones lo que sucede con él y con la vida de su exesposa.

Y es que tras pasar 17 años juntos, la pareja tomó la decisión de separarse por distintas razones, pero siempre manteniendo el lazo de padres que los une.

Sin embargo, tras la inesperada confesión que hizo Ballero a raíz de que Ludmila estaba rehaciendo su vida amorosa, distintas personas se han tomado la libertad de ir hasta el perfil de la patinadora rusa para insultarla, algo que ella no dejó pasar.

Ludmila Ksenofontova expone insultos en redes

Precisamente, a través de historias de Instagram, Ludmila posteó varias capturas de pantalla donde se ve cómo los usuarios llegaron a su perfil para llenarla de insultos y comentarios negativos.

"Ándate pa' Rusia, no nos gustan las minas cartuchas"; "De mujer valiente a funada"; y "Te haces la mosca muerta rusa y la c...", fueron algunos de los fuertes comentarios que llegaron a Ludmila, por lo que ella decidió alzar la voz.

"Hay muchas cosas que andan circulando en redes que no son verdad, a mí no me gusta hablar sobre mí, si yo quiero mantener privado algunas cosas, es por mí derecho. En mi cuenta de Instagram yo muestro lo que quiero mostrar", respondió la bailarina, y aclaró que todos saben que ella contesta casi siempre, en caso de que necesiten saber algo.

