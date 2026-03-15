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Coté López acude al médico y haya la respuesta a sus intensos dolores estomacales: 'No se lo deseo a nadie' instagram

Coté López acude al médico y haya la respuesta a sus intensos dolores estomacales: "No se lo deseo a nadie"

  • Por Matías Rivera

Desde hace unos días Coté López preocupaba a sus seguidores por historias de Instagram donde mencionaba que sentía dolores intensos en la parte derecha de su estómago

Y es que la empresaria comentaba que venía con estos dolores desde hace, al menos, cuatro días y sentía algo parecido a una roca en su costado derecho. 

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Ante esto, sus seguidores se agolparon masivamente en redes sociales para presionarla a que fuera al médico, algo que la influencer decidió hacer, ya que los dolores eran muy fuertes. 

Coté López revela lo que tiene

Tras acudir al médico, dio a conocer lo que descubrieron en su estómago y para lo que ya tiene tratamiento. 

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En concreto, Coté reveló que tiene "helicobacter pylori, por eso el dolor incesable en la boca del estómago y los vómitos", y agregó que esto fue combinado con "una úlcera (...) les juro que no se lo deseo a nadie".

"Como seis días sin parar con nada el dolor, pero ya estamos con tratamiento, gracias por la preocupación", cerró. 

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