Coté López acude al médico y haya la respuesta a sus intensos dolores estomacales: "No se lo deseo a nadie"

15 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Desde hace unos días Coté López preocupaba a sus seguidores por historias de Instagram donde mencionaba que sentía dolores intensos en la parte derecha de su estómago.

Y es que la empresaria comentaba que venía con estos dolores desde hace, al menos, cuatro días y sentía algo parecido a una roca en su costado derecho.

Ante esto, sus seguidores se agolparon masivamente en redes sociales para presionarla a que fuera al médico, algo que la influencer decidió hacer, ya que los dolores eran muy fuertes.

Coté López revela lo que tiene

Tras acudir al médico, dio a conocer lo que descubrieron en su estómago y para lo que ya tiene tratamiento.

En concreto, Coté reveló que tiene "helicobacter pylori, por eso el dolor incesable en la boca del estómago y los vómitos", y agregó que esto fue combinado con "una úlcera (...) les juro que no se lo deseo a nadie".

"Como seis días sin parar con nada el dolor, pero ya estamos con tratamiento, gracias por la preocupación", cerró.

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