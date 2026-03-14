Coté López preocupa a sus seguidores con alarmante dolor en su estómago: "No cesa con nada, son cuatro días"

14 mar. 2026 - 18:30 hrs.

La tarde de este sábado, Coté López causó preocupación entre sus seguidores tras publicar que lleva bastantes días con un fuerte dolor abdominal.

Precisamente, hace casi un día subió un video donde explicó con pocas palabras que sentía un dolor en la parte derecha de su estómago, además de que se sentía todo muy rígido.

"Es mi fin, de verdad, ya no aguanto más, me duele demasiado mi gente, es como un dolor acá (parte derecha del estómago), como una piedra de 500 kilos en esta parte", expresó.

Coté López preocupa

Sin embargo, esto no se quedó ahí, ya que a casi un día de subir ese video, posteó otra fotografía en sus historias de Instagram donde seguía recalcando que el dolor no desaparecía.

"Es mi fin... el dolor no cesa con nada ya son cuatro días", expresó la empresario, notablemente preocupada, mientras que sus seguidores la instaban a ir al médico.

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