¿Quién era Gaspi? El joven de 23 años que conquistó las redes sociales y que murió en un accidente en Brasil

14 jun. 2026 - 16:23 hrs.

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como “Gaspi”, quien falleció este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, luego de la colisión entre dos helicópteros.

El siniestro se registró en la zona de Recreio dos Bandeirantes y dejó un saldo total de seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraba el joven argentino de 23 años, además del cantante y productor estadounidense Oliver Tree y el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale, según confirmó la Policía brasileña.

¿Quién era Gaspi, el youtuber argentino que falleció este domingo?

Gaspi se había convertido en una de las figuras más reconocidas del contenido digital en Argentina y Latinoamérica, gracias a sus videos de humor bizarro y sus polémicas entrevistas callejeras.

Su estilo irreverente y su particular forma de interactuar en la vía pública lo llevaron a sumar millones de seguidores en plataformas como YouTube e Instagram.

Nacido el 28 de diciembre de 2002, el creador de contenido se hizo conocido por sus crónicas urbanas, en las que destacaba su enfoque incómodo y políticamente incorrecto, además del uso característico de un micrófono negro envuelto en cinta aislante.

Tras un período de ausencia en redes, regresó en 2024 con un video titulado “La vuelta de Gaspi”, donde abordó abiertamente problemas de salud mental.

En los últimos años, Gaspi también había ampliado su proyección internacional. Incluso, fue como participante de La Velada del Año 2025, el evento de boxeo de streamers organizado por Ibai Llanos, donde se enfrentó al creador de contenido Perxitaa.

Su muerte generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron su pesar por la repentina pérdida.

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