En un bar santiaguino: La polola de Cristián de la Fuente se luce en total white durante una fiesta

14 jun. 2026 - 16:00 hrs.

La pareja de Cristián de la Fuente, la ingeniera comercial Gabriela Bravo, volvió a destacar con ese estilo pulido y elegante, que reafirma en cada salida su gusto único por la moda.

En esta oportunidad, la pareja asistió al cumpleaños de una amiga cercana de Bravo, un evento que se llevó a cabo en un bar de Santiago. En una foto grupal, tomada en plena celebración, la empresaria se robó todas las miradas con un deslumbrante look total white.

Look total white de Gabriela Bravo

Gabriela lució un vestido corto de seda en tono blanco. El diseño cruzado y el escote en V de la pieza resaltó su figura de manera favorecedora, a tono con las panties blancas satinadas que escogió para la ocasión.

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Su maquillaje lo mantuvo suave e iluminado, resaltado apenas con toques de rubor y labios rosa. Por otro lado, su cabello lo llevó suelto y con algunas ondas leves en las puntas.

A su lado, Cristián de la Fuente aparece sonriente y relajado, con un estilo casual compuesto por jeans oscuros, una polera negra y una chaqueta deportiva negra por encima.

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