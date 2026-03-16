"Te amo": La romántica dedicatoria de Cristián de la Fuente a su polola en una fecha especial

16 mar. 2026 - 17:20 hrs.

Cristián de la Fuente está viviendo un gran momento en México. No solo recibió la visita de su hija Laura en el país azteca, además está de gira con la obra de teatro musical "Perfume de Gardenia", que ha sido un éxito en taquilla.

El actor nacional, de 52 años, también sostiene un romance desde hace un año con la ingeniera comercial Gabriela Bravo, a quien dedicó un amoroso mensaje que reveló un interesante detalle sobre el día en el que se conocieron.

La dedicatoria de Cristián de la Fuente a su pareja en su cumpleaños

Desde el año pasado, Gabriela Bravo ha estado acompañando a Cristián de la Fuente en momentos especiales, como sus participaciones en competencias deportivas, su ascención a comandante de la aviación y sus visitas al país.

Instagram @gabriela_bravo_s

Este 16 de marzo la pareja del artista cumple 37 años, por lo que él le dedicó un sentido mensaje. "Justo hace un año nos conocimos por 'causalidad' y sin saberlo, ese día era tu cumpleaños", expresó en una historia de Instagram.

"Hoy lo celebramos juntos. ¡Gracias por permitirme compartir esta vuelta al sol a tu lado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! Que sea la primera de todas", escribió sobre una postal de ambos juntos en un restaurante.

Instagram @iamdelafuente

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