¿Fue editada con inteligencia artificial? Imagen de Cristián de la Fuente hizo dudar a sus seguidores

06 mar. 2026 - 11:00 hrs.

El actor Cristián de la Fuente fue cuestionado en redes sociales tras publicar una foto mostrando su físico en el gimnasio. De inmediato, algunos usuarios pensaron que se trataba de una imagen generada con inteligencia artificial.

En la foto aparece el actor chileno con una musculosa, luciendo sus trabajados brazos. “El dolor de hoy es el trofeo de mañana. No hay atajos, solo consistencia. En el gym no se trata de verse bien… se trata de sentirse invencible”, escribió en la descripción del post.

Sin embargo, sus seguidores empezaron a dudar de la veracidad de la imagen, comentando que fue generada con inteligencia artificial. Entre los comentarios en la publicación: "Demasiado perfect, parece IA", "¿Esa foto es reciente?, hace dos semanas no estabas así".

No todos dudaron de Cristián de la Fuente

A pesar de esto, algunos usuarios felicitaron al actor por su gran cambio físico e incluso le pidieron que compartiera consejos y rutinas para mantenerse así. “¿Qué rutina se mandó hoy?”, “¡Dame tu rutina de bíceps crack!”, o “Bkn quedar así y yo cada día más guata”, fueron agunos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristián de la Fuente (@iamdelafuente)

