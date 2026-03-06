La nueva polémica de Francisco Kaminski: Enfrenta una demanda por presunta estafa de $180 millones

06 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Francisco Kaminski llevaba meses manteniendo un bajo perfil luego de su vinculación con el caso del "Rey de Meiggs" y su sonado quiebre con Camila Andrade. Ahora enfrenta una querella por parte de un exsocio.

El empresario José Tomás Devlahovich acusa al locutor y a otro socio, Ricardo Ignacio Esquivel, de ser autores, partícipes o encubridores del delito de estafa por al menos 180 millones de pesos.

La querella contra Francisco Kaminski por presunta millonaria estafa

Un reporte de Las Últimas Noticias (LUN) detalla el contenido de la querella presentada por Devlahovich, donde acusa a Kaminski de ofrecerle información falsa para conseguir su financiamiento al organizar la fonda Doña Flor.

Según la denuncia, Kaminski aseguró ser el dueño de la fonda y tener la facultad legal para celebrar contratos sobre ella. Sin embargo, la empresa Zertior resultó ser la propietaria real de la marca y aclaró que nunca cedió derechos al presentador.

Por otra parte, afirma que los querellados prometieron que el evento estaba "prácticamente estructurado y listo para ejecutarse" con 25 artistas, food trucks y la autorización para usar el Estadio Contraloría Caja Los Andes, pero Zertior también lo desmintió.

La acción legal además refiere "irregularidades en la administración del proyecto, especialmente vinculadas a sobreprecios en el pago de artistas y a diferencias relevantes entre montos presupuestados y montos efectivamente pagados".

Por otra parte, señala que se ofreció como "mecanismo de resguardo" que Devlahovich recibiría los fondos directamente a través de la empresa de boletería Passline, pero se le ocultó una deuda previa de Kaminski con la ticketera, la cual el querellante tuvo que pagar.

En resumen, el empresario dice que el fallido negocio le hizo perder al menos 180 millones de pesos, por lo que pide sanciones contra sus exsocios y advierte futuras acciones para compensar sus pérdidas.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

