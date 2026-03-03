"Ven lo que yo dejo que vean": Mariela Román se cansa de críticas por "esconder" a Fabricio en sus redes

03 mar. 2026 - 20:40 hrs.

Una de las grandes polémicas del 2025 fue la separación matrimonial entre Mariela Román y Fabricio Vasconcelos, luego que se acusara al bailarín brasileño de ser infiel con la modelo Agustina Cabañas.

De hecho, fue la propia Cabañas quien comentó sobre esta situación, dando a conocer que había tenido un "affaire" con el recordado bailarín de Porto Seguro, lo que detonó una bomba en el mundo espectáculo y terminando con el quiebre con su esposa.

Aunque estuvieron algunos meses separados, Mariela y Fabricio habrían retomado su matrimonio pese a las críticas que sufrió la instructora de vida fitness en redes sociales.

Mariela Román se descarga en redes

"¿Te da vergüenza que Fabricio aparezca en tus historias?", preguntó una usuaria a Mariela, ya que subió un registro desde la Fontana di Trevi, en Italia, con sus hijas y se escucha la voz del bailarín, pero no aparece en el registro, lo que generó una potente respuesta por la también bailarina.

"¿Vergüenza, por qué? Salió porque yo quise que saliera. Nunca ha estado escondido, no tiene por qué", contestó Mariela, según pudo consignar La Cuarta.

Dicho esto, cerró su mensaje siendo clara: "Andamos los cuatro como familia que somos y ustedes ven lo que yo dejo que vean".

