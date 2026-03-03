Foto de Maly Jorquiera y Sergio Freire en regreso a clases de su hija genera debate entre sus seguidores

03 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El año pasado una de las grandes polémicas en el mundo del espectáculo fue la sorpresiva separación entre Maly Jorquiera y Sergio Freire, a menos de un año de su matrimonio.

Y es que todo derivó de una infidelidad que cometió el comediante y que quedó en evidencia luego que la mujer con la que estuvo contó esto a los medios de comunicación.

El tiempo pasó y así también la relación de ambos, quienes decidieron tomar caminos separados, pero siempre unidos por el hijo que tienen en común.

La foto de Maly Jorquiera y Sergio Freire junto a su hijo

Por lo mismo, en el retorno a clases de los escolares en el país, Maly subió una foto con su hijo en la que también aparece Sergio Freire, lo que llamó la atención de muchos de sus seguidores y seguidoras.

Aunque algunos afirmaron que la foto simplemente se podía editar e incluso escribieron "perfectamente recortable", aludiendo a la parte donde aparecía Freire, la mayoría estuvo de acuerdo en que el niño necesita de ambos de sus padres y si la relación parental es buena, no hay problema respecto a los problemas pasados entre ellos.

Por su parte, Maly no se refirió a este tema, sin embargo, en la descripción de la foto aseguró que su hijo "salió bohemio como los papitos, le cuesta la mañana", bromeando con que le cuesta levantarse temprano.

