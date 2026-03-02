"Te quiero tanto, mi niño": El tierno reencuentro de Mon Laferte con excompañero de Rojo

02 mar. 2026 - 18:20 hrs.

Hace más de dos décadas Mon Laferte y Dani Donoso compartieron una experiencia crucial en sus vidas: audicionaron el mismo día para estar en un famoso show de televisión, ahora extinto.

Ambos cantates lograron su objetivo y se hicieron conocidos en las pantallas de la época, como miembros del programa Rojo. Veintitrés años despúes se reecontraron en el Festival de Viña del Mar 2026, donde Mon triunfó una vez más, consagrada como estrella de fama internacional.

El reencuentro de Mon Laferte con Dani Donoso

Dani Donoso formó parte de la orquesta oficial del Festival y se encontró en la Quinta Vergara con su antigua compañera en Rojo, quien acababa de ganar la Gaviota de Platino.

Los amigos posaron juntos, sonrientes y abrazados tiernamente en una postal que Donoso compartió en sus redes sociales y que llenó de emoción y nostalgia a quienes recuerdan cuando cantaban juntos décadas atrás.

"Tantos años, tantas historias. Te dejo de ver por un tiempo y luego le abres una puertita a ese niño cantante que te admiró desde el primer día que escuchó tu voz, en aquel casting, de aquel programa, en aquel tiempo imaginario. Te quiero siempre @monlaferte… te veo pronto", escribió el músico en Instagram.

"Te quiero tanto, mi niño, el más talentoso", escribió la intérprete en respuesta. "Soy ese niño que igual que tú, la admiró siempre. Se transformó en mi artista favorita"; "¡Siempre recuerdo cuando hicieron una versión del musical Cabaret de Liza Minelli y yo lo amé!"; "Talentosos, me acuerdo de sus dúos", expresaron los internautas.

