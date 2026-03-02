¿Del romance a los negocios? Esta es la apuesta empresarial que uniría a Cote López y Lucas Lama

02 mar. 2026 - 19:20 hrs.

La empresaria María José "Cote" López se estaría asociando con la familia de su actual pololo, Lucas Lama, para un nuevo negocio juntos.

El romance, que comenzó a finales de 2025, se convirtió en una de las parejas del momento. Ambos acuden a diversos eventos mostrándose cariñosos públicamente y en redes sociales también comparten su amor.

¿Cuál es el nuevo negocio de Cote López?

Según el medio de farándula Infama, el negocio que estaría comenzando Cote López con la familia de Lucas Lama sería una marca de ropa.

Este proyecto se suma a las exitosas iniciativas empresariales de Cote, quien ya tiene experiencia con marcas de cosméticos, ropa deportiva y libros.

