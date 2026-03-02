"El vacío que siento es muy profundo": El dolor de José Antonio Neme ante la muerte de su perrito Frodo

02 mar. 2026 - 16:20 hrs.

En medio de su trabajo en la cobertura del Festival de Viña del Mar, José Antonio Neme vivió una dolorosa experiencia al tener que despedirse de su perrito Frodo.

El jueves por la noche lo habían llamado para avisarle sobre el estado crítico de su mascota y, aunque viajó rápidamente a Santiago, volvió el viernes al set, donde puso su mejor cara a pesar de la angustia.

El dolor de José Antonio Neme por la muerte de su perrito Frodo

El sábado en la noche durante la transmisión de Only Viña Prime, le avisaron a Neme que Frodo ya no podía recuperarse de un cuadro gástrico que derivó en una neumonía fulminante.

"Me dijeron que se había descompensado, él estaba ya en una situación súper crítica y ahí decidí subir a mi dormitorio en el Sheraton y vivir mi duelo ahí solo, mirando el mar desde el balcón. Me senté y descargué toda mi tristeza", declaró el comunicador a Las Últimas Noticias (LUN).

Instagram @jananeme

"Era un perrito joven, de cuatro años, que llegó a mi vida en un momento súper especial y era un compañero muy apegado a mí, el que dormía conmigo, el que se despertaba conmigo, el que me veía cuando me duchaba en la mañana para ir al matinal", recordó.

"Estaba siempre mirándome, me acompañaba al clóset mientras yo me vestía, me seguía hasta la puerta. El resto de mis perros es un poco más independiente. Frodo en cambio era muy cariñoso conmigo, entonces el vacío que siento es muy profundo", expresó el animador de Mucho Gusto.

"Estoy muy golpeado porque he tenido muchas pérdidas de animales en el último tiempo", comentó el presentador, quien ha dicho adiós a tres mascotas en los últimos dos años.

"Como tengo muchos animales, las probabilidades de despedirlos aumentan evidentemente. Para mí cada una de sus despedidas son muy dolorosas, quedo muy golpeado, muy golpeado", lamentó.

Todo sobre José Antonio Neme