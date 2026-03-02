"Se vienen canciones de...": Christell adelanta sus proyectos musicales para este año

02 mar. 2026 - 17:50 hrs.

La cantante y fonoaudióloga chilena Christell compartió a través de sus redes sociales lo que se viene en su carrera musical.

Su salto a la fama fue en 2003 tras ingresar al programa "Rojo" con tan solo 5 años de edad, donde tuvo hits como "Mueve el ombligo" y "Dubidubidu", esta última canción la devolvió a la palestra luego de 20 años tras hacerse famosa en Japón.

Los nuevos proyectos de Christell

Por medio de sus historias de Instagram, Christell publicó una cajita de preguntas para interactuar con sus seguidores y responder sus dudas, a lo que un seguidor le preguntó: "¿Cuál será tu álbum para este año?"

La nacida en Talcahuano, respondió que en marzo comenzará a trabajar en su nuevo álbum. "Se vienen canciones de cuna", agregó, adelantando sus proyectos para este año.

Instagram

