Está en coma inducido: José Antonio Neme enfrenta duro momento con su perrito Frodo
Esta semana, se supo que, en medio del ajetreo por el Festival de Viña del Mar, el conductor de Con Gusto a Viña y Only Viña, José Antonio Neme, estaba atravesando un delicado momento por su perrito Frodo.
El pug está desde la semana pasada con complicaciones de salud y, a pesar de estar estable, este jueves, el animador debió partir de urgencia a Santiago.
¿Qué le pasó a Frodo?
El perro de 4 años, según contó el animador a La Cuarta tuvo un problema gástrico que derivó en una infección.
“Tuvo un problema gástrico y, por los vómitos, aspiró alimentos, flema, bilis; eso se le depositó en el pulmón y se le infectó”, comentó.
Debido a esa complicación, debieron inducirle el coma "para permitir que le pusieran con ventilador mecánico, y que pudiese el pulmón —al estar en reposo— repararse y deshacerse de esa flema", continuó José Antonio Neme.
Además, tiene la esperanza puesta en la juventud de su perrito, “está sano, dentro de todo, así que “espero que su juventud y el buen manejo que hagan en la Clínica Vets, que debe ser la mejor del país, lo saquen adelante”.
