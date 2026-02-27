Está en coma inducido: José Antonio Neme enfrenta duro momento con su perrito Frodo

27 feb. 2026 - 18:50 hrs.

Esta semana, se supo que, en medio del ajetreo por el Festival de Viña del Mar, el conductor de Con Gusto a Viña y Only Viña, José Antonio Neme, estaba atravesando un delicado momento por su perrito Frodo.

El pug está desde la semana pasada con complicaciones de salud y, a pesar de estar estable, este jueves, el animador debió partir de urgencia a Santiago.

¿Qué le pasó a Frodo?

El perro de 4 años, según contó el animador a La Cuarta tuvo un problema gástrico que derivó en una infección.

“Tuvo un problema gástrico y, por los vómitos, aspiró alimentos, flema, bilis; eso se le depositó en el pulmón y se le infectó”, comentó.

Debido a esa complicación, debieron inducirle el coma "para permitir que le pusieran con ventilador mecánico, y que pudiese el pulmón —al estar en reposo— repararse y deshacerse de esa flema", continuó José Antonio Neme.

Además, tiene la esperanza puesta en la juventud de su perrito, “está sano, dentro de todo, así que “espero que su juventud y el buen manejo que hagan en la Clínica Vets, que debe ser la mejor del país, lo saquen adelante”.

