La contundente confesión de Yamila Reyna por quiebre con Américo: "Mentira, traición e ingratitud"

Yamila Reyna abrió su corazón a las seguidoras que le preguntan cómo hace para salir adelante tras su polémica ruptura con el cantante Américo, a quien denunció por violencia tras una discusión.

La actriz y comediante publicó un extenso texto en el que confiesa tener "el alma y el corazón rotos" y admite sentir una "devastadora" desilusión al darse cuenta de que no siempre es cierto que "el amor todo lo puede".

La confesión de Yamila Reyna sobre su quiebre con Américo

En su escrito Yami Reyna expresa lo difícil que es aceptar los hechos. "Imagínate creer en la palabra y en el corazón de alguien, decidís entregarte a ojos cerrados (...) y te das cuenta que esas palabras y acuerdos no solo no se cumplen, si no que están empolvadas de mentira, traición e ingratitud", escribió.

"Claro que te rompe por completo. Pero, ¿Cómo lo hago para seguir? Mirando mis partes rotas, aceptando que hoy estoy en el suelo, y reconocerlo para desde ahí comenzar a levantarme. Con todo ese gran amor que me quedó de quien no lo valoró, uniré todos mis pedacitos para volver a ser yo, a la que extraño tanto", prometió.

"Aún puedo ver esta mujer; la que se ha ganado todo gracias a su trabajo; la que nunca vivió a costas de un hombre; la que hizo su carrera solo y únicamente con talento y esfuerzo; la que es hermosa por dentro y por fuera", dijo con autorreconocimiento.

Yamila Reyna también hizo referencia a su decisión de separarse de quien fuera su prometido: "La que se fue de donde quería quedarse para siempre, pero que se supo valorar aunque le sangre el corazón. Esa también soy yo".

"¡Prepárense, porque cuando vuelva, mi corona va a brillar más que nunca!", advirtió antes de cerrar su confesión con unas palabras para sus detractores.

"A aquellos que pasan a juzgar sin tener la más puta idea de lo que hoy vivo, les deseo que jamás tengan que pasar por un dolor así de grande", finalizó.

