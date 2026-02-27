"Es brutalmente entretenida": José Antonio Neme propone a popular comediante para el próximo Festival de Viña

27 feb. 2026 - 13:10 hrs.

La noche del jueves del Festival de Viña del Mar estuvo cargada de poder femenino donde se presentaron dos mujeres icónicas que lograron conectar con el público de la Quinta Vergara.

Una de ellas fue Piare con Pe, que sorprendió a todos con su humor rápido y pícaro donde hizo reír a grandes y chicos. Sin embargo, José Antonio Neme, en Con Gusto a Viña comentó que había otra humorista que le encantaría que estuviera en Viña.

"Yo prefiero a otras comediantes"

El animador del espacio comentó que para él la rutina de Piare con Pe fue buena, pero no de su tipo de humor, por lo que hizo la postulación oficial de Paloma Salas.

Comedy Restobar

"Yo prefiero a otras comediantes que hoy día la están rompiendo en digital. Creo que la Paloma Salas es brutalmente entretenida, a mí me gusta más, me gustan sus ironías, es puntuda, ácida. Me encanta la Paloma Salas, es de lo mejor que hay", comentó Neme.

"Fui al Teatro Oriente hace poquito, me invitó el Pedro Ruminot a ver su espectáculo, que es muy divertido pero la previa la hace la Paloma Salas (...) puedo reconocer que es un gusto personal pero hace mucho tiempo no me re caga... de la risa", cerró José Antonio Neme.

Todo sobre Festival de Viña