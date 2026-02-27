"Quedé ofendida" y "¿De qué nos podemos reír?": Tenso debate en Con Gusto a Viña por humor religioso

27 feb. 2026 - 12:30 hrs.

El panel de Con Gusto a Viña entabló un tenso debate en relación al humor alusivo a las creencias religiosas, el cual se ha hecho presente en la reciente edición del Festival de Viña del Mar.

La discusión partió a raíz del show que entregará este viernes 27 de febrero Sebastián Endara, conocido popularmente como Pastor Rocha, quien justamente ha recibido cuestionamientos por líderes religiosos.

Panel se enfrenta por humor religioso

Quien puso la primera piedra para el debate fue Marianne Schmidt, quien aseguró que Stefan Kramer cometió un "gravísimo error" en la Quinta Vergara, luego de hablar de la Virgen María. "Esa risa y felicidad se me transformó y me costó volver a retomar, porque quedé que me ofendiera", indicó.

A dicho comentario se sumó Jaime Leyton, el que señaló que en un país como Chile, que es devoto de la Virgen María, "hizo comparaciones que rayaban en lo irrespetuoso".

Quien trató de poner la pelota al piso fue José Antonio Neme, planteando que si se quiere normar el humor, "¿Quién nos puede decir de qué nos podemos reír?, ¿Quién tiene la potestad?". Junto con ello, agregó que "también nos hemos reído de cojos, gordos, mujeres, homosexuales" y ahí no se cuestiona.

"Hay un comediante británico notable que me encanta, Ricky Gervais, y alguna vez le preguntaban también por esto y decía: 'Lo que te ofende no significa que esté mal, porque tiene que ver con sensibilidades propias'", añadió al debate Mauricio Jürgensen.

