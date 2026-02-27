'Orgulloso de haber colaborado': Pancho Reyes subió foto con Mon Laferte luego de su Gaviota de Platino

27 feb. 2026 - 12:15 hrs.

Nadie quedó indiferente al show de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026 donde la artista volvió a lucir y a demostrar por qué es considerada una de las voces femeninas más importantes de la última década.

La cantante dejó al público emocionado y feliz por su espectacular show y también fue reconocida por rostros importantes de la escena nacional como Francisco Reyes.

Francisco Reyes y su emoción por Mon Laferte

El actor, fue parte del videoclip de la cantante, "Melancolía", donde se les ve a ambos en una playa de Valparaíso en una escena romántica.

@franciscoreyesmor

"Después de la excelente presentación de Mon Laferte en la Quinta Vergara 2026!! Gaviota de Platino. Orgulloso de haber colaborado con esta tremenda artista, en el clip de su tema “Melancolía”, comentó el actor en una publicación en su cuenta de Instagram.

La cantante se fue con 3 gaviotas, provocó la profunda emoción de un público que no se cansó de aplaudirla y también la admiración de todos quienes han logrado ver el avance de su carrera.

Todo sobre Festival de Viña