La molestia de Sergio Lagos por rumores de romance con Rayén Araya: "Es totalmente irresponsable"

27 feb. 2026 - 14:40 hrs.

Sergio Lagos se encuentra en Viña del Mar para cubrir las incidencias del festival en su pódcast Power Trío, que conduce junto a los periodistas Jean Philippe Cretton y Rayén Araya.

Hace poco un show de farándula aseguró que lo vieron salir de un bar de la localidad viñamarina junto a su compañera, por lo que se especuló sobre un supuesto romance entre ellos.

En reacción, los tres presentadores dedicaron un segmento de su programa a comentar sobre estos rumores.

La reacción de Sergio Lagos ante rumor de romance con Rayén Araya

"Power Trío, así se llama la banda, así se llama el equipo y se conforma por tres amigos de siempre; amigos que no es primera vez que han sido confrontados por la prensa por eventuales situaciones románticas", dijo Lagos, antes de recordar que anteriormente vincularon a Araya con Cretton.

"No ha sido ni la primera ni la última. Primero fueron ellos, luego fuimos nosotros. La próxima seremos todos nosotros, todos juntos", dijo con sarcasmo, generando las risas de sus amigos.

Instagram @powertriomusic

En ese punto, Jean Philippe miró a su compañero y bromeó: "No saben que el verdadero romance lo tenemos nosotros". Luego, ya hablando en serio, el cantante recordó que los tres fueron a un bar con otros miembros del pódcast cuando captaron las comentadas imágenes.

"Esta gente, sin ningún tipo de escrúpulo ni rigor, nos graba saliendo cuando nosotros con parte del equipo íbamos caminando, y Rayen y Sergio iban cinco metros más adelante", detalló.

Luego "aparece este tipo grabando, inventando una historia, diciendo que los chiquillos se escaparon por una puerta lateral, cuando en realidad salimos todos como grupo", enfatizó. "No hay puerta lateral en ese lugar", agregó Araya.

Por su parte, Lagos dijo que difundir este tipo de información es "totalmente irresponsable" y luego ironizó: "Para la próxima hagamos algo, no sé. Toquémonos los tres, hagamos un video, demos imágenes, hagamos algo en inteligencia artificial (...) si quieren les damos algo, una peliculita, un corto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Power Trío (@powertriomusic)

Todo sobre Celebridades chilenas