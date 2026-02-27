¡Un galán! Matteo Bocelli cantó "Bésame mucho" a la "Gringa" en Con Gusto a Viña

27 feb. 2026 - 13:35 hrs.

Esta mañana, en Con Gusto a Viña estuvo de visita el gran Matteo Bocelli, que comentó detalles de su paso por la Quinta Vergara tanto como artista y jurado del certamen.

Por supuesto que también habló de cómo lo ha pasado en la Ciudad Jardín y las cosas que ha hecho durante estos días. En el set, entonó algunas canciones pero le cantó a Marianne Schmidt donde ella le confesó que lo amaba.

La impactante voz de Matteo Bocelli

El joven de 28 años, comentó que estará presentándose en el Movistar Arena el 21 de octubre, donde el panel se comprometió a estar ahí.

Con Gusto a Viña

"Hay canciones que me gustan mucho como, Bésame Mucho", le dijo la Gringa, a lo que el italiano accedió a cantar un trozo de la canción.

José Antonio Neme, le pidió Matteo Bocelli que le cantara a su compañera. Luego, Marianne Schmidt le juró que estaría en su concierto en octubre.

